Chinezen lopen nog steeds niet warm voor de Spelen

Voetbal

Coronapandemie heeft het Europese voetbal al zeven miljard (!) euro gekost

De coronapandemie heeft het Europese voetbal in twee seizoenen tijd 7 miljard euro gekost. Dat heeft de UEFA becijferd in een donderdag gepubliceerd rapport. Daaruit blijkt dat er in 2019-2020 en 2020-2021 een forse daling was van de transferinkomsten.