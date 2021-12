Grote brand uitgebroken in Gorredijk, rookoverlast in omgeving

Kopieer naar clipboard

Ⓒ Persbureau Noorder Nieuws

Gorredijk - Aan De Werf in Gorredijk is vrijdagmiddag een grote brand uitgebroken. Volgens getuigen is de brand in een interieurbedrijf. De rook van de brand is in de omgeving goed te zien.