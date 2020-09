Blunder Groningse woningcorporatie: inboedel Amber (28) op straat gegooid

Als ze mannen in de weer ziet met haar spullen, spreekt ze ze aan. „Een van hen vertelde dat ze er opdracht voor hadden gekregen van het bouwbedrijf. En dat de rest van mijn spullen in de container lag. Alles wat mijn vriend en ik opgebouwd en bij elkaar gesprokkeld hebben, lag daarin. Fotolijstjes van mijn peutertijd, de bank, dozen met kleding, gereedschap, motoronderdelen van mijn vriend. Alle spullen die belangrijk voor ons zijn, alles wat we mee wilde nemen naar ons nieuwe huis.”

Amber en haar vriend Pablo moesten hun huis aan de Johan Vermeerstraat uit, omdat de woningen gesloopt worden. Uiterlijk 31 augustus moesten ze hun huis uit, maar op donderdag de 27e lag de inboedel al op straat, vier dagen dus voor de deadline. De schade is groot. „Overal zaten klodders mayonaise op, of het was kapot. Dozen en tassen lagen er opengereten tussen.” Ook bleek er van alles weg te zijn. „Mijn vriend heeft motoren en een hoop dure spullen die daarbij horen. Van een motorpak tot tassen vol onderdelen zoals een lading carburateurs. Het is allemaal weg. Die schade alleen al is meer dan 13.000 euro. Zelf mis ik de kasjmier sjaals die ik tijdens mijn reis in India heb gekocht, die zijn prijzig en vooral een hele dierbare en tastbare herinnering. Daarnaast is het tasje edelstenenkettingen en andere sieraden foetsie. Het lijkt erop alsof ze zorgvuldig tussen spullen zijn weggehaald.”

De politie zegt niets te kunnen doen, zo meldt de website Sikkom, omdat het een „civiel conflict is.”

Het is nog onduidelijk of Nijestee de schade gaat vergoeden. „Van Nijestee moet ik nu aantonen wat wij kwijt zijn, wat kapot is, hoeveel geld dat waard is en het bewijs aanleveren dat het inderdaad van ons is. Dat is bijna onmogelijk. We hebben niet van al onze spullen het bonnetje en er zijn heel veel dingen die niet zoveel waard zijn, maar waar wel veel emotionele waarde aan vastzit.” Een woordvoerder laat weten: „We wachten op haar lijst. Dan gaan we in overleg wat we wel en niet kunnen vergoeden. Ik kan nu niet zeggen of daar ook compensatie voor al het werk en het leed bij inzit. Daar wil ik niet op vooruitlopen. Maar de intentie is om eruit te komen.”