RIVM: ’Nederlanders kwetsbaarder bij volgende virusuitbraak’

Utrecht - De belangrijkste Nederlandse volksgezondheidsproblemen zijn door de coronapandemie urgenter geworden, waardoor we bij een nieuwe virusuitbraak in de toekomst mogelijk nog kwetsbaarder zijn. Dat concluderen onderzoekers Henk Hilderink en Erwin Eisinger in de Volksgezondheid Toekomst Verkenning van het RIVM. „We moeten voorkomen dat we over een aantal jaren nog harder getroffen worden door zulke virussen.”