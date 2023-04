Snelheidsduivel rijbewijs kwijt: reed 175 kilometer per uur waar 80 is toegestaan

Ter illustratie Ⓒ ANP / De Vries Media

KONINGSLUST - Een automobilist is op Koningsdag in het Limburgse Koningslust staande gehouden toen hij 175 kilometer per uur reed waar 80 is toegestaan. Zijn rijbewijs is ingevorderd.