LIVE | Grapperhaus en Veiligheidsberaad praten over evenementen in zomer

Dit artikel wordt gedurende de dag van updates voorzien.

6.40 - Grapperhaus en Veiligheidsberaad praten over evenementen in zomer

Justitieminister Ferd Grapperhaus praat donderdagavond met het Veiligheidsberaad van de 25 burgemeesters die voorzitter zijn van een veiligheidsregio. De bewindsman wil tijdens dit digitale overleg van de burgemeesters weten hoe ze denken over de coronaregels voor evenementen die in de zomer waarschijnlijk weer mogelijk worden.

Het kabinet wil vóór vrijdag van de burgemeesters weten wat hun aandachtspunten zijn op het gebied van handhaving en vergunningverlening. Gekeken wordt onder meer naar de resultaten van de Fieldlabs, het toegangstesten, het vaccinatiebewijs en andere regels. Ook praten Grapperhaus en de burgemeesters over maximale aantallen bezoekers van evenementen.

Volgens ingewijden komt het kabinet vrijdag met een besluit over de nieuwe coronaregels voor evenementen, omdat organisatoren op tijd de vergunningen moeten hebben geregeld.

6.35 - Militairen vertrekken uit UMC Utrecht, hun taak zit erop

Het werk voor de 160 militairen van de marine, landmacht en luchtmacht die maandenlang op de speciale Covid-afdelingen van het UMC Utrecht werkten, zit erop. Donderdag is hun laatste werkdag in het academische ziekenhuis.

Sinds vorig jaar oktober werkten de groene artsen en verpleegkundigen samen met hun witte collega’s in het academische ziekenhuis. Andere militairen hielpen onder meer met ondersteunende taken zoals het klaarzetten en opruimen van medische apparatuur. Zo konden de verpleegkundigen en artsen zich helemaal richten op de zorg voor de patiënten.

De unieke civiel-militaire samenwerking stopt sneller dan verwacht. Dat komt door de flinke daling van het aantal coronapatiënten dat moet worden opgenomen. Het academische ziekenhuis kon daarom de nood-ic in het calamiteitenhospitaal en een tweede verpleegafdeling voor Covid-19-patiënten al sluiten. De inzet van militairen in het UMCU wordt officieel per 1 juli beëindigd.

„Het ministerie van Defensie ondersteunt het UMC Utrecht sinds het begin van de pandemie met de inzet van geneeskundige specialisten en ondersteunend personeel. Tijdens de tweede golf zijn militairen centraal ingezet in Utrecht om de impact van de inzet te vergroten. Covid-19-patiënten voor wie geen plek was in ziekenhuizen in de eigen regio, werden opgevangen in het UMC Utrecht”, laat een woordvoerster van het ziekenhuis weten. Utrecht was logisch om de centrale ligging in Nederland.

Ook op andere plekken in het land hielp Defensie bij de bestrijding van het virus. Zo werd ze onder meer ingezet bij de GGD Amsterdam en GGD Nederland in Utrecht, bij het Landelijke Coördinatieteam Diagnostische Keten in Utrecht en bij het Landelijk Coördinatiecentrum Patiënten Spreiding in Zeist.

6.30 - India meldt recordaantal van ruim 6000 dagelijkse coronadoden

In India zijn de afgelopen 24 uur een recordaantal van 6148 mensen die besmet waren met het coronavirus overleden. Dat is het hoogste dagelijkse dodental wereldwijd tot nu toe tijdens de pandemie. Het vorige record was in de Verenigde Staten, op 12 februari werden daar 5444 coronadoden gemeld.

Het hoge dodental komt onder meer door het feit dat in het oosten van het land de cijfers zijn herzien. Mensen die thuis of in privéklinieken zijn overleden aan de ziekte zijn nu ook meegerekend. Daarmee komt het totale dodental op 359.676. Het nieuwe aantal besmettingen is met 94.052 opgelopen naar ruim 29,2 miljoen.

India is een van de zwaarst getroffen landen ter wereld door het coronavirus, alleen de VS tellen meer besmettingen. Dat komt mede door de zogeheten deltavariant van het coronavirus, die een stuk besmettelijker is dan eerdere varianten.

De Indiase premier Narendra Modi zei maandag in een televisietoespraak dat alle volwassen Indiërs vanaf 21 juni gratis tegen corona kunnen worden gevaccineerd. Ook zal de federale overheid het vaccinatiebeleid overnemen van de deelstaten.

VK en VS willen reisverkeer 'zo snel mogelijk' hervatten

De Amerikaanse president Joe Biden en de Britse premier Boris Johnson zullen naar verwachting instemmen om het reisverkeer tussen de twee landen "zo snel mogelijk" te hervatten. Dat staat in een verklaring van de Britse overheid. Op het moment is reizen tussen de landen beperkt vanwege de regels rondom het coronavirus. Amerikaanse en Britse luchtvaartmaatschappijen verwachten dat het reisverbod niet voor 4 juli zal worden opgeheven.

Biden is woensdagavond aangekomen in het Verenigd Koninkrijk voor zijn eerste presidentiële reis, hij ontmoet Johnson donderdag in Cornwall. Daar vindt van vrijdag tot en met zondag de top van zeven vooraanstaande industriestaten (G7) plaats.

Behalve met het Verenigd Koninkrijk zijn de Verenigde Staten ook in gesprek met Canada, Mexico en de Europese Unie over het hervatten van het reisverkeer, dat 15 maanden plat heeft gelegen vanwege de pandemie.