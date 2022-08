Trump-criticus Cheney afgestraft

Al vroeg op de avond was duidelijk dat Cheney met ruime cijfers zou verliezen. Met 86% van de stemmen geteld haalde ze 30% van de stemmen. Haar tegenstander 66%. Dat was geen verrassing, ook in de peilingen werd al voorspeld dat de inwoners van het conservatieve Wyoming voor de door Trump gesteunde Harriet Hageman zouden kiezen. Trump is populair in Wyoming. Hij won daar de verkiezingen twee jaar geleden nog met bijna 70% van de stemmen. Hij voerde actief campagne tegen Cheney.

Cheney zag de nederlaag niet als een einde, maar als een nieuw begin. In haar toespraak waarschuwde ze voor Trump en zijn leugens over verkiezingsfraude, ook hintte ze dat ze zelf wel eens voor het presidentschap kan gaan. Cheney haalde de afgelopen maanden miljoenen aan donaties binnen, ook uit Democratische hoek. Het is echter nog maar de vraag of ze als oerconservatief ook een bredere kiezersgroep weet te bereiken.

’Ons werk is verre van over’

„Ons werk is verre van over”, zei ze voor een publiek waar ook haar vader Dick Cheney, voormalig vicepresident onder George W. Bush toehoorder was. „Ik heb sinds zes januari meermaals gezegd dat ik alles eraan zal doen om ervoor te zorgen dat Donald Trump nooit meer in de buurt van de oval office komt, en dat meen ik.”

Voormalig president Trump zag het uitschakelen van Cheney als een van zijn prioriteiten tijdens deze voorverkiezingen. Hij stond dan ook te popelen om Hageman te feliciteren. Hij deed dat al voordat Cheney haar nederlaag had erkend. „Liz Cheney moet zich schamen”, zo schreef hij. „Nu kan ze eindelijk verdwijnen in de krochten van de politieke vergetelheid.”

Belangrijk

De nederlaag van Cheney laat nog maar eens zien hoe belangrijk Trump blijft in de Republikeinse Partij. De huiszoeking in Mar-a-Lago en het nieuws over de geheime documenten die Trump meenam uit het Witte Huis lijken hem op korte termijn alleen maar te helpen. Inmiddels zijn er van de tien leden van het Huis van Afgevaardigden die voor Trumps impeachment stemden nog maar twee over. Vier gingen met pensioen, en de vier anderen verloren van door Trump gesteunde kandidaten.