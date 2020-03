34 coronapatiënten overleden, 545 nieuwe besmettingen

De leeftijd van de overledenen ligt tussen de 55 en 97 jaar. De gemiddelde leeftijd bij overlijden is 82 jaar.

De nieuwste cijfers zijn een lichte daling ten opzichte van zondag, toen 43 patiënten overleden en 573 nieuwe besmettingen werden vastgesteld.

Het totaal aantal positief geteste mensen komt op 4749. Onder hen zijn 1230 mensen die in het ziekenhuis opgenomen zijn (geweest). Het totale aantal ziekenhuisopnamen is in een dag met 24 procent toegenomen. Dat is een grotere procentuele toename dan een dag eerder, toen de stijging op 18 procent uitkwam. Een duidelijke lijn zit er niet in: zaterdag kregen de ziekenhuizen er 30 procent aan patiënten bij.

Besmettingen worden vooral nog vastgesteld bij mensen die er slecht aan toe zijn en in ziekenhuizen worden opgenomen en bij zorgverleners, die sneller worden getest. Het werkelijke aantal ligt hoger, maar hoeveel valt niet te zeggen. Niet iedereen wordt meer getest.

De meeste positief geteste mensen wonen in de provincie Noord Brabant, namelijk 1558 personen. Daarna zijn de meeste positief geteste mensen gemeld in Zuid-Holland (647) en Noord-Holland (600).