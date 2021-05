Panda Fan Xin is jarig, maar moeder eet cadeau op: ’We hadden alles uit de kast getrokken’

Lifestyle

Bijzonder baby-aapje geboren in Beekse Bergen

In Safaripark Beekse Bergen is een bijzonder baby-aapje geboren, een kuifmangabey. Het is wereldwijd het enige jong van deze apensoort dat te zien is in een dierentuin, zo meldt Beekse Bergen. Of het een mannetje of een vrouwtje is, is nog niet bekend, maar het gaat heel goed, zegt het dierenpark.