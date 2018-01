Baas verslagen na fataal ongeval tankstation: ’Iedereen kende Gerrit’

Ⓒ Nieuwsblad

Drongen - „Hij was een voorbeeld voor iedere werknemer in ons bedrijf. Vijftig jaar lang was onze Gerrit een zeer waardevolle kracht die zijn werk zonder risico en zorgvuldig uitvoerde. Dat hij dan zo om het leven komt, door toedoen van een dronken idioot, is haast onverteerbaar.”