Vader die dochtertje (8) doodstak, schreeuwde om hulp

Hij voelde zich niet goed, was in de war, angstig en maakte zich grote zorgen om zijn dochtertje, zei zijn advocate maandag tijdens een inleidende zitting bij de rechtbank in Dordrecht.

De man heeft bij de politie bekend dat hij het meisje met een schaar in haar borst heeft gestoken en haar heeft achtergelaten in een kamer op de afdeling radiologie, zei de officier van justitie. Laat in de avond werd het meisje op zijn aanwijzing gevonden, zeer zwaar gewond. Tijdens een spoedoperatie is het kind overleden.

De advocate wil onder meer weten waarom zijn hulpvraag niet serieus werd genomen.

