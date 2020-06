Nederlanders opgepakt bij mega cocaïnevondst in Antwerpse haven

Containers in de haven van Antwerpen. Ⓒ Hollandse Hoogte

ANTWERPEN/DENDERMONDE - In de haven van Antwerpen is vrijdag 3400 kilo cocaïne aangetroffen in een lading houtskool. De scheepvaartpolitie heeft daarbij vijf Nederlanders tussen de 18 en 26 jaar opgepakt. De drugs werden gevonden in een container van een schip dat uit Paraguay was vertrokken,