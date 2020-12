De Jonge: begrip voor bokkende horeca

„Ik begrijp het signaal van de horeca”, zegt De Jonge. „Voor cafés en restaurants is het natuurlijk een hard gelag. Ze zien de cijfers maar niet dalen en de ondernemers vragen zich af: wanneer mogen wij weer?”

Versoepelingen zijn pas mogelijk als de cijfers van besmettingen en ziekenhuisopnames flink dalen. Daarvan is nog geen sprake, onderstreept De Jonge. Het kabinet blijft intussen in gesprek met de horecabranche over de coronamaatregelen en steunpakketten. De coalitie praat momenteel over voortzetting van de steunmaatregelen voor de horeca. Tegelijkertijd studeert het kabinet op een beperkte opening van restaurants met de feestdagen. „We zullen het samen moeten doen”, zegt De Jonge.

Groepsgrootte

Op 8 december neemt het kabinet de eerste besluiten over de komende periode. Het gaat daarbij onder meer om de groepsgrootte bij ontvangst thuis.

Bekijk ook: Opstandige horecabedrijven gaan 17 januari open ondanks verbod

Horecabedrijven in vijftig steden en regio's in het land hebben aangekondigd op 17 januari de deuren te openen, zelfs als dat niet mag. De ondernemers zeggen het vertrouwen in het kabinet op. Zij zeggen niet anders te kunnen dan ongehoorzaam te zijn omdat ze op omvallen staan en steun vanuit de overheid uitblijft. Onder meer in Breda, Maastricht, Eindhoven, Leiden, Leeuwarden, Arnhem, Nijmegen en Alkmaar hebben horecabedrijven zich bij de actie aangesloten. Den Haag, Amsterdam, Rotterdam en Utrecht doen niet mee.

De horecaondernemers voorzien dat zonder spoedige heropening 50 procent failliet gaat. Dat De Jonge vorige week terloops liet vallen dat cafés en restaurants vermoedelijk nog wel tot na half januari dicht moeten blijven, zette bovendien kwaad bloed.

Toch kan de horeca niet zomaar de regels overtreden, zegt burgemeester Hubert Bruls, voorzitter van het Veiligheidsberaad. Handhavers zullen op naleving van de regels toezien, waarschuwt hij. „We begrijpen dat de nood hoog is bij veel horecabedrijven. De coronamaatregelen gelden echter voor ons allemaal. Voor individuele burgers en ondernemers, en dus ook horecaondernemers.”

Bruls vindt bovendien dat de horeca op de zaken vooruit loopt. „Het is nog geen januari en we weten dus nog niet welke regels dan gelden.”