Meerdere ’coronafeestjes’, zelfs een met dj en lichtshow

In Breda trof de politie, na een melding van geluidsoverlast het feestje met de dj en de lichtshow aan. „Het was goed bedoeld”, aldus de woordvoerder. „De dj stond op een binnenplaats omringd door huizen en het was de bedoeling dat iedereen dan zou feesten in eigen tuin of op het eigen balkon. Dat ging echter al snel fout, waarna iedereen door elkaar liep.” In Breda zijn geen bekeuringen uitgedeeld, omdat alle feestgangers snel hun huizen inliepen toen de politie arriveerde. Mogelijk volgen wel stappen tegen de organisator.

Luide muziek

In Middelburg troffen agenten tijdens een surveillance fietsen bij het sportpark en hoorden ze luide muziek, harde stemmen en gezang uit de kleedkamer komen. Op herhaalde verzoeken de deur open te doen werd niet gereageerd, uiteindelijk moest er een sleutelhouder aan te pas komen om de deur te openen. In de kleedkamer bleek een elftal jongens tussen de 17 en de 20 jaar uit Middelburg te zitten. Er wordt nog bepaald welke straf ze krijgen.

De wijkagente die bij de zaak in Middelbeers betrokken was twittert erover. Volgens haar waren er bij iemand thuis meer dan tien jongeren aan het feesten. „Dat is strafbaar, zelfs op privéterrein. #noodverordening”, twittert ze.

Wegens de uitbraak van het coronavirus moeten mensen minimaal 1,5 meter afstand houden.

Dertig bekeuringen

In het dorp Zevenbergschen Hoek in Noord-Brabant heeft de politie zaterdagavond ongeveer dertig mensen een bekeuring gegeven voor samenscholen. Dat is vanwege de maatregelen rond het coronavirus verboden.

De groep was eerder op de avond al gewaarschuwd. Toen ze even later op een andere locatie opnieuw opdoken, deelde de politie boetes uit.