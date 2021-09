Verdachte verloofde van vermiste influencer Gabby Petito (22) nu zelf ook spoorloos

Roadtrip

Brian Laundrie en Gabby Petito vormden al een tijdje een koppel en hadden zelfs trouwplannen. Maar eerst wilden ze op roadtrip door de Verenigde Staten. „Omdat je elkaar tijdens zo’n lange trip pas echt leert kennen”, zo hadden ze voor hun vertrek nog gezegd aan vrienden.

Aanvankelijk was alles koek en ei, zo was te zien op de YouTube-video’s die ze maakten, maar naarmate de trip vorderde, kreeg het koppel vaker ruzie. Op 12 augustus moest de politie van Moab (Utah) zelfs eens tussenbeide komen. Na een nachtje alleen slapen mocht het koppel echter zijn weg voortzetten. De woede was bekoeld, zo leek het.

Maar enkele weken later, op 1 september, keerde Laundrie weer naar huis in Florida. Zonder zijn vriendin. Hoewel ze tijdens de reis vaak met haar ouders had gebeld, ontbrak nu elk spoor van Petito. Enkele dagen na de terugkeer van Laundrie gaven haar ouders haar als vermist op.

Verdacht

Laundrie werd al meermaals ondervraagd over de verdwijning van zijn vriendin, maar weigerde altijd om mee te werken aan het onderzoek. Hoewel zijn advocaat van Laundrie beweerde dat zijn cliënt zweeg „op zijn verzoek”, maakte de jongeman er zich alleen maar verdacht mee in de ogen van de speurders.

En nu blijkt dat ook Laundrie zelf al vier dagen vermist is, zo melden de Amerikaanse media. De politie dacht dat hij bij zijn ouders verbleef, maar dat blijkt dus niet te kloppen. Vermoedelijk is hij op de vlucht geslagen. „Een zoveelste wending in het verhaal”, aldus politiewoordvoerder Josh Taylor.