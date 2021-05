VN: tienduizenden Palestijnen op de vlucht

Militante Palestijnen hebben de afgelopen week vanuit de Gazastrook duizenden raketten afgevuurd op Israël. Dat land reageert door op grote schaal luchtaanvallen uit te voeren op doelen in het dichtbevolkte gebied aan de kust. Het ging in de nacht van zondag op maandag om tientallen bombardementen.

De Verenigde Naties zeggen dat zo’n 2500 mensen dakloos zijn geworden doordat hun huizen zijn verwoest. Sommige raketten van Hamas vielen op grondgebied neer. UNRWA-topman Philippe Lazzarini toonde zich zondag op Twitter moedeloos over de situatie in Gaza. Hij zei dat inwoners voor de bombardementen al geplaagd werden door Covid-19 en hongersnood.

De strijd heeft inmiddels over en weer het leven gekost aan meer dan 200 mensen. De autoriteiten in de Gazastrook spreken over 197 doden, onder wie 58 kinderen. In Israël zijn tien doden gemeld - met name burgers. Ook raakten aan beide kanten van de grens veel mensen gewond.

Bekijk ook: Hamasleider even rationeel als meedogenloos

Secretaris-generaal António Guterres van de Verenigde Naties wil dat er onmiddellijk een eind komt aan de gevechten tussen Israël en de Palestijnen. Guterres zei dat de situatie in de regio door de escalatie van het geweld oncontroleerbaar zou kunnen worden. De VN-chef waarschuwde onder meer voor een humanitaire crisis en toenemend extremisme. „Deze zinloze cyclus van bloedvergieten, terreur en verwoesting moet onmiddellijk stoppen.”