Gedetineerde die zich verstopte in vrachtwagen en ontsnapte, is opgepakt

Politie bij ‘Penitentiaire inrichting Veenhuizen locatie Norgerhaven’, beeld ter illustratie. Ⓒ Persbureau Meter

VEENHUIZEN - Een gedetineerde is maandagmiddag ontsnapt uit de gevangenis in het Drentse Veenhuizen, meldt de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) dinsdag. De man was aan het werk op het arbeidscomplex binnen de hekken van de gevangenis. Hij wist vermoedelijk te ontvluchten door zich te verstoppen in een vrachtwagen die goederen had afgeleverd op het terrein van de gevangenis Norgerhaven.