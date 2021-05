Belgisch raadslid dat ’helmen wilde breken’ op protestfeest weg uit partij

Reintjens was zaterdag aanwezig bij La Boum 2 in het Brusselse Ter Kamerenbos, een spontaan festival waarvan de eerste editie eigenlijk imaginair was, maar toch een gigantische toeloop van mensen kende en uiteindelijk ontaardde in een veldslag met de politie.

Het gemeenteraadslid werd eerder deze week op het matje geroepen door zijn partij MR, een verbond van rechtse partijen dat in Europa onder de liberale ALDE-fractie valt met ook de VVD, omdat hij de politie had bedreigd op sociale media.

Reintjens kondigde zijn aanwezigheid bij het festival aan op Facebook met een foto van zichzelf in ontbloot bovenlijf, met hakbijl in de hand. „Bois de la Cambre, j’arrive”, klonk het, ’Ter Kamerenbos, ik kom eraan’. Hij plaatste ook meerdere berichten waarin hij onder meer meldde dat hij er „helmen wilde breken.”

Voorbeeldig

Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez veroordeelde het gedrag van Reintjens en de partij startte een uitsluitingsprocedure op, die normaal gesproken woensdagavond zou aflopen. Maar ondertussen heeft Reintjens dus zelf ontslag genomen, laat Bouchez weten. „Dat is het beste gezien de omstandigheden. Het gedrag van de MR-verkozenen moet voorbeeldig zijn.” Naar de uitlatingen van Reintjens loopt nog een onderzoek van de Brusselse justitie.