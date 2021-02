Laagste aantal nieuwe coronagevallen sinds eind september

In de afgelopen zeven dagen zijn 29.031 nieuwe coronagevallen geregistreerd. Dat komt neer op gemiddeld 4147 positieve tests per etmaal. Dat cijfer daalt al weken.

In Amsterdam kwamen afgelopen etmaal 120 besmettingen aan het licht. In Rotterdam werden 107 inwoners positief getest en in Den Haag en Eindhoven 70. Verder waren er 42 nieuwe gevallen in Utrecht.

Het aantal coronasterfgevallen steeg afgelopen etmaal met 27 en dat is het laagste aantal sinds 7 december. Dat wil niet zeggen dat al deze mensen in de afgelopen 24 uur zijn overleden, want zulke cijfers komen soms met wat vertraging binnen en het cijfer ligt op maandag meestal lager dan andere doordeweekse dagen.

Britse variant

De Britse variant van het coronavirus is de oude varianten waarschijnlijk nu al aan het inhalen in Nederland. Minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid heeft de Tweede Kamer laten weten dat naar schatting de helft van alle mensen die rond 26 januari ziek werden door corona de gemuteerde versie van het virus heeft opgelopen.

Deze inschatting komt van het Outbreak Management Team (OMT) dat het kabinet adviseert over het coronabeleid.

De Britse variant is aanzienlijk besmettelijker dan zijn voorgangers. Nederland probeerde de mutant in eerste instantie nog buiten de deur te houden door vliegtuigen, treinen en boten vanuit het Verenigd Koninkrijk te weren. Dat is dus niet gelukt.