Enorme lading coke onderschept: ’Nog nooit zoveel kilo in één politieonderzoek’

Dat heeft de Landelijke Eenheid van de politie woensdagmiddag bekendgemaakt. Nog nooit werd in één onderzoek zoveel coke onderschept. Mogelijk zelfs niet elders in Europa. De drugs die verschillende landen binnenkwamen zijn meer dan een half miljard euro waard.

In de haven van Hamburg trof de douane op vrijdag 12 februari ruim 16.000 kilo cocaïne aan in drie containers. Informatie uit de risicoanalyses van de Nederlandse douane leidde tot een controle van de containers. De drugs waren verstopt in 1728 blikken met plamuur, wat gebruikt wordt om scheuren en gaten in bijvoorbeeld een muur glad te strijken.

De drugs waren verstopt aan boord van een containerschip uit Paraguay, dat via Tanger en Rotterdam de Noord-Duitse havenstad had bereikt. De containers zouden vermoedelijk worden doorgevoerd naar Nederland. De vrachtbrief vermeldde een 28-jarige man uit Vlaardingen als geadresseerde.

Ananas en makreel

In het contact dat volgde met de Nederlandse politie en Openbaar Ministerie is een gezamenlijk strafrechtelijk onderzoek naar hem gestart. Vorige week werd volgens de politie uit verder onderzoek naar hem duidelijk dat de man ook achter de invoer van elf containers zat, die vanuit Panama onderweg waren naar de haven van Antwerpen. De containers bevatten ananas, makreel, inktvis en hout.

De Belgische Douane controleerde zaterdag deze containers met behulp van een scan. In een container met blokken hout werd vervolgens ongeveer 7.200 kilo cocaïne aangetroffen. De man uit Vlaardingen is woensdagmorgen door de politie aangehouden. In zijn woning en op twee bedrijfsadressen in Rotterdam en Bleskensgraaf zijn doorzoekingen gedaan door de Dienst Landelijke Recherche.

Opsporingsonderzoek

De drugsvangsten en het nog voortdurende opsporingsonderzoek zijn gedaan in nauwe samenwerking tussen politie, douane en Openbaar Ministerie in Nederland, Duitsland en België. Het onderzoek is nog in volle gang.

Er wordt steeds meer coke in Nederland onderschept. Vorig jaar werd alleen in de Rotterdamse haven al 40.000 kilo in beslag genomen. Daarnaast werd in andere landen nog eens ruim 67.000 kilo onderschept, dat Nederland als bestemming had. Ook Duitsland en België zien een enorme toename. Net als in Nederland verdrievoudigde de onderschepte hoeveelheid in vijf jaar tijd.

