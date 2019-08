Trump wil orkanen ’nuken’

Orkaan Florence, hier gezien vanuit het ISS, richtte vorig jaar grote schade aan langs de Amerikaanse Oostkust. Ⓒ Foto NASA

WASHINGTON - President Trump heeft meerdere malen voorgesteld om atoombommen te gebruiken om orkanen te stoppen. Door een bom in het oog van de storm te gooien, zou de kracht kunnen afnemen of de koers kunnen veranderen, zo denkt de president. Verschillende bronnen, plus een intern verslag, bevestigen het verhaal dat de nieuwssite Axios bracht. En Trump is niet de eerste die het verzint. Maar een goed idee is het zeker niet.