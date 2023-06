Premium Het beste van De Telegraaf

Trump schepte op over staatsgeheimen: vijf vragen

Kopieer naar clipboard

Donald Trump nam na zijn vertrek uit het Witte Huis – tegen de regels in – stapels overheidsdocumenten mee naar zijn villa Mar-a-Lago in Florida. Die actie heeft er nu toe geleid dat Trump de eerste (oud-)president van de VS is met federale strafrechtelijke aanklachten aan zijn broek.