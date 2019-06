Kamer wil opheldering over 112-storing

Meerdere partijen meldden zich al bij de Kamervoorzitter met het verzoek het kabinet hierover te ondervragen - SP-Kamerlid Van Raak was de eerste. „De politie zegt: doe je noodmelding maar via Facebook of Twitter. Maar ik heb geen Facebook en Twitter, dus hoe moet dat dan?” Van Raak wil weten hoe dit heeft kunnen gebeuren, waarom er geen back-up-systeem was of waarom die niet heeft gewerkt. „Juist met deze warme dag komen er veel meldingen van onwel geworden mensen. Dit kan ontzettend gevaarlijk zijn.”

Bij een storing van het landelijke alarmnummer in de zomer van 2012 overleed een persoon nadat hij geen contact kon krijgen met de alarmcentrale. Onderhoud aan de kabel, onbekend bij bepaalde afdelingen van hulpdiensten, was destijds oorzaak van de storing. De backup werkte niet voldoende. Toenmalig minister Opstelten beloofde de Kamer toen dat een dergelijke 112-storing nooit meer mocht voorkomen.

Kwetsbaar

„Dit is heel erg”, reageert VVD-Kamerlid Laan. „Het toont weer aan hoe kwetsbaar je bent. Je zal maar net een ambulance nodig hebben. En al is KPN verantwoordelijk voor de storing, de minister moet de bereikbaarheid van 112 garanderen.”

Ook het CDA wil opheldering van de minister. „Zeer zorgelijk, zeker met dit warme weer, dat 112 en de politie niet te bereiken zijn”, zegt Kamerlid Van Dam, of er noodplannen zijn voor dit soort ernstige gevallen, en hoe die eruit zien.

De storing is zelfs zo erg dat ambulances en politiewagens op straat rondrijden zodat mensen ze aan kunnen houden met handgebaren in geval van nood. Er werd maandagmiddag wel een alternatief nummer voor 112 geopend: 088-6628240 en 088-9659630 voor 0900-8844.