Nonnen zwanger terug van missiewerk

De twee, die afkomstig zijn van twee verschillende kloosterorden in Sicilië, waren los van elkaar uitgezonden. Een van de nonnen, een 34-jarige vrouw, kwam er pas achter dat ze zwanger was toen ze zich met buikpijn bij een ziekenhuis meldde. Ze is inmiddels overgeplaatst naar een andere orde in Palermo en zal waarschijnlijk het kloosterleven verlaten om zich aan haar kind te wijden.

De andere non, een moeder-overste, werkte „met gevallen vrouwen en hun kinderen” toen ze haar zwangerschap ontdekte. Zij is teruggegaan naar haar thuisland Madagascar.

Consternatie

In de moederkerk in Rome is het nieuws „met enige consternatie” ontvangen. „Beide vrouwen waren naar hu thuisland uitgezonden en ze hebben daar duidelijk een of andere seksuele ontmoeting gehad, ” verklaarde een functionaris van de kerk. „Er is een onderzoek gestart. Ze hebben allebei hun strikte kuisheidsgelofte gebroken, maar het welzijn van de kinderen is nu het belangrijkste”.

Eerder dit jaar gaf paus Franciscus toe dat er binnen de rooms-katholieke kerk nonnen zijn misbruikt door priesters en bisschoppen, en dat er in sommige gevallen zelf sprake was van seksslavernij. Hij moest zelfs erkennen dat seksueel misbruik van nonnen „nog steeds gebeurt”.