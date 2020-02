Mogelijk eerste coronageval in Brazilië en Zuid-Amerika

Het ministerie van Volksgezondheid en de lokale gezondheidsdiensten in São Paulo onderzoeken het geval. Het gaat om een 61-jarige man uit São Paulo die tussen 9 en 21 februari in Noord-Italië is geweest en symptomen van de ziekte Covid-19 vertoont, aldus het ministerie van Volksgezondheid.

De man zit in isolatie in zijn huis in afwachting van de uitkomsten van de test.

Besmettingen buiten Hubei fors gedaald

China heeft de waarschuwing voor het coronavirus in de noordwestelijke provincies Binnen-Mongolië en Xinjiang en de zuidwestelijke provincie Sichuan afgeschaald. Het risico om het virus in deze provincies op te lopen, is volgens staatspersbureau Xinhua verder teruggelopen.

In China overleden dinsdag 52 mensen als gevolg van Covid-19. Dat zijn er 19 minder dan een dag eerder. Alle dodelijke slachtoffers vielen in de provincie Hubei. Ook lag het aantal nieuwe besmettingen met 406 ruim honderd gevallen lager dan maandag. Op vijf gevallen na waren alle besmettingen in Hubei.

Het totaal aantal doden door het coronavirus in China is opgelopen naar 2715. Volgens de autoriteiten zijn 78.064 mensen besmet.

Bekijk ook: Met coronavirus besmette Duitser verbleef vorige week in Limburg

Koorts

De Chinese autoriteiten hebben in de stad Nanjing 94 passagiers van een vliegtuig uit Zuid-Korea in quarantaine geplaatst, nadat bij drie Chinese passagiers koorts werd vastgesteld. De drie passagiers zijn naar het ziekenhuis gebracht.