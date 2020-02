Fietser (19) komt om door aanrijding auto in Berlicum

Ⓒ FPMB Bart Meesters

BERLICUM - Een 19-jarige fietser uit Schijndel is vrijdag overleden, nadat hij in de ochtend was aangereden door een auto. Dat gebeurde op de Molendijk in Berlicum (Noord-Brabant). Bij het afslaan richting de Zuid-Willemsvaart raakte de 28-jarige bestuurder de fietser.