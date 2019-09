Kleuter (5) overleden bij val in water Leeuwarden

Ⓒ AS Media

LEEUWARDEN - Een kleuter is maandagavond om het leven gekomen in de buurt van het Potmargepaad in Leeuwarden. Het vijfjarige slachtoffertje belandde in het water. ,,Tot verdriet van velen heeft de hulpverlening door politie, brandweer, medisch personeel en omstanders niet mogen baten”, laat de politie weten.