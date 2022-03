Podcast met Wierd Duk Poetins onheilspellende dreiging

In een angstaanjagende speech heeft de Russische president Vladimir Poetin zuiveringen aangekondigd in eigen land. De ‘vijfde colonne van verraders’ moeten volgens Poetin worden uitgespuugd. Met die uitspraken roept Poetin herinneringen op aan de jaren '30 toen onder Stalin grote aantallen mensen werden opgepakt en verdwenen naar strafkampen in Siberië. In hoeverre moeten wij de dreigementen van Poetin serieus nemen?, vraagt Wierd Duk zich af in een nieuwe aflevering van de podcast 'Het Land van Wierd Duk'. Ook spreekt de Telegraafverslaggever over de ideologie van Vladimir Poetin die mede is geïnspireerd op de Russisch-orthodoxe vorm van het christendom.