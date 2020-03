Monsterfile bij Duitse grens: 60 kilometer

Ⓒ Action Press

Görlitz - De grenzen naar Polen zijn gesloten. Politieagenten aldaar controleren of Duitse automobilisten een speciale vergunning mee hebben. Ook vrachtwagenchauffeurs moeten hun papieren laten zien. Dat Polen nu op slot is gegaan zorgt voor flinke files: woensdagmorgen is een file van 60 kilometer bij Görlitz gemeld. Woensdagmiddag blijkt dat die file blijft groeien.