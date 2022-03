Ruim 1 miljoen vluchtelingen uit Oekraïne in Polen gearriveerd

Premium Buitenland

Duizenden Oekraïners komen aan op het station van Berlijn: op zoek naar veiligheid en rust

Honderden vrijwilligers met gele hesjes, omroepberichten in het Oekraïens. En duizenden vluchtelingen per dag. Het Hauptbahnhof in Berlijn is de spil in de eerste opvang van vluchtelingen uit Oekraïne in Duitsland.