OM eist tot 16 jaar cel in zaak Sommelsdijk

Volgens het OM hebben de twee hoofdverdachten een „verbijsterend sadisme” aan de dag gelegd en zich „onaantastbaar” gewaand. „Een van de verbijsterende aspecten was dat de verdachten dachten dat ze ermee weg konden komen”, aldus de officier van justitie. „Ze vertrouwden op hun intimiderende imago.”

De martelingen en verkrachtingen begonnen in juli 2016 en vonden plaats in het ouderlijk huis van een van de slachtoffers, een zwakbegaafde twintiger met een autistische stoornis, en van een van de verdachten.

De slachtoffers werden met extreem geweld mishandeld en vernederd. Zo zouden de verdachten met een airsoftgeweer met rubberen kogels geschoten hebben en onder meer haren in brand gestoken hebben. Ook zou een slachtoffer zijn verkracht met voorwerpen.

Tegen vier medeverdachten, die eveneens betrokken waren bij de gruwelijke feiten, eiste het OM straffen van honderd uur werkstraf tot zes jaar gevangenisstraf.

Derde slachtoffer

Het geweld voltrok zich in een periode van enkele weken. De zaak kwam aan het licht toen een van de slachtoffers uiteindelijk met zijn verhaal naar de politie stapte. Daarna werd ook duidelijk dat er sprake was van nog een derde slachtoffer.

Volgens het OM maakte Lionel van G. (25) in de groep de dienst uit en was Jaap S. (29) de belangrijkste uitvoerder. De spijtbetuigingen van de twee hoofdverdachten maakten op het OM geen enkele indruk. „Ze hebben vooral spijt dat ze hier nu zitten.”

Dinsdag besprak de rechtbank de persoonlijke omstandigheden van de verdachten. Daaruit bleek dat in de groep veelvuldig sprake is van traumatische ervaringen in de jeugd, drank- en drugsgebruik en hebben de meeste verdachten een lager IQ dan gemiddeld.

Woensdag en donderdag wordt de rechtszaak voortgezet met pleidooien van advocaten.