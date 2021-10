Verdriet en woede na fataal ongeluk 14-jarige: ’Nachtmerrie van elke ouder’

Binnenland

Man (58) omgekomen na botsing op de fiets in Katwijk

Een 58-jarige man uit Katwijk is zaterdagochtend overleden nadat hij in het vissersdorp op zijn fiets een aanrijding had met een auto, vlak bij het strand. Het ongeluk gebeurde op de Melkweg, die daarna meerdere uren in beide richtingen was afgesloten.