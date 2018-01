Stewardess morst gloeiend hete soep op intieme delen model: 84.000 euro schadevergoeding

Enkele stewardessen van Asiana Airlines. Ⓒ Facebook

SEOUL - Een model heeft 84.000 euro schadevergoeding gekregen van luchtvaartmaatschappij Asiana Airlines nadat een van de stewardessen tijdens een vlucht per ongeluk gloeiend hete noedelsoep op haar intieme delen had gemorst. Dit gebeurde in 2015 en had blijvende schade tot gevolg.