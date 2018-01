Stalin-film gecensureerd

De officiële première van de film in Russische theaters stond donderdag gepland. De film speelt zich af in de dagen na Stalins dood, waarin een kernteam van ministers probeert de macht over de Sovjet-Unie te krijgen.

’Geen goede weergave werkelijkheid’

Adviseurs van het ministerie bekeken de voorvertoning van de film van de Britse regisseur Armando Iannucci. De licentie is daarna ingetrokken omdat sommige adviseurs vinden dat de film geen goede weergave van de werkelijkheid geeft. „De film is verachtelijk, saai en slecht”, zo klonk het.

Er is al een tijdje veel te doen om de film. Een communistische politicus noemde de film eerder ’een nieuwe vorm van psychologische oorlogsvoering tegen ons land’.

Iannucci nam eerder de politieke systemen in Groot-Brittannië en de Verenigde Staten op de hak. Hij deed dat in de politieke komedieseries The Thick of It en Veep.