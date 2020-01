Arrestatie moddervette Shifa al-Nima niet alleen maar om te lachen

Het graf van de bijbelse profeet Jonas werd verwoest in opdracht van de jihadprediker Shifa al-Nima (inzet), die vanwege zijn omvang na zijn arrestatie op een pick-up naar de cel moest worden gebracht. Ⓒ EPA

BAGDAD - Het was letterlijk een van de grootste vangsten ooit voor de Iraakse veiligheidsdiensten: de IS-prediker die zo dik was dat hij afgelopen week na zijn arrestatie niet per politieauto kon worden vervoerd, maar op een pick-up truck moest worden geladen.