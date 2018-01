Kamer: verplicht overleg over topsalarissen

De Tweede Kamer steunt het voorstel van voormalig minister van Sociale Zaken Lodewijk Asscher (PvdA). Zijn opvolger Wouter Koolmees (D66) schaarde zich achter het plan, ondanks kritiek van de coalitiepartners VVD, CDA en ChristenUnie. Zij vinden de verplichting onnodig.

Koolmees verdedigt het verplicht overleg als steuntje in de rug voor de or, juist nu er een algemene discussie is ontstaan over de vaak grote verschillen tussen de lonen op de werkvloer en die van de leiding.

Een or moet ook nu al worden geïnformeerd, maar in de praktijk gebeurt dat nauwelijks. Ook zouden or-leden zich niet vrij voelen de kwestie aan te kaarten.

Praten over beloningen

„Topbeloningen moeten beter en makkelijker bespreekbaar worden”, aldus Koolmees. „Na jaren van maatschappelijke onrust en vaak ook verontwaardiging is het goed dat er in bedrijven zelf meer gesproken wordt over beloningen van de topbestuurders.” De verplichting geldt vanaf volgend jaar.

In tegenstelling tot oppositiepartijen zoals de SP vindt Koolmees niet dat werknemers via de or moeten meebeslissen over beloningen van de top van het bedrijf. Dat is en blijft de verantwoordelijkheid van de Raad van Commissarissen en van de aandeelhouders, aldus de bewindsman.