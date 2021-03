Man bewusteloos op straat na mishandeling, twee verdachten (16 en 18) aangehouden

Premium Binnenland

VS zal opgepakte Nederlandse extremist vrijwel zeker verbannen

Is Jaap Willem L. een onschuldige, liefhebbende vader of beraamde hij echt gewelddadige plannen tegen de Amerikaanse overheid? De 26-jarige Apeldoorner werd de voorbije week in de VS opgepakt als lid van de extremistische Boogaloo Bois. Dinsdag staat hij voor de rechtbank wegens illegaal wapenbezit ...