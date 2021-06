Discriminatie jong en oud in Hongarije

Premium Binnenland

Hongaarse jongeren ongerust over anti-homowet: ’Ben ik niet normaal dan?’

De verbolgenheid over de anti-homowetgeving in Hongarije is groot in Europa. Met het EK voetbal en de EU-top in Brussel als podium. En in Hongarije zelf? „Toen mijn moeder hoorde over de anti-homowet, begon ze te huilen. Ze maakt zich zorgen om mij, en om andere jongeren in Hongarije.”