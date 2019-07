Merkel en May veroordelen opmerkingen Trump

Merkel werd om haar persoonlijke mening gevraagd, terwijl de vraagsteller sprak over verbale aanvallen op drie vrouwen, waar Trump eigenlijk vier Democratische Congresleden had geattaqueerd. In een tweet riep de Amerikaanse president verschillende vrouwelijke democraten op om terug te gaan naar hun veronderstelde thuislanden en de problemen daar op te lossen in plaats van de VS goede adviezen te geven.

Theresa May noemde de taal die Trump bezigde „volstrekt onaanvaardbaar.”