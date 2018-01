Minister: geen kind jihadreiziger halen

Ⓒ Dijkstra bv

DEN HAAG - Nederland zal kinderen in nood van jihadgangers niet terughalen naar ons land. Minister Ferd Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) maakte dat dinsdag duidelijk. Hij sprak over kinderen die in opvangkampen in Syrië verblijven en die in levensgevaar zijn of onder zeer schrijnende omstandigheden leven.