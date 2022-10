Premium Het beste van De Telegraaf

Complotdenker Alex Jones strijdbaar: ’Denken die mensen nou echt dat ze geld gaan krijgen?’

Door onze redactie buitenland Kopieer naar clipboard

Ondanks dat hij veroordeeld is tot bijna 1 miljard dollar aan schadevergoedingen, blijft Alex Jones strijdbaar. Ⓒ AFP

WATERBURY - De Amerikaanse complotdenker Alex Jones is woensdag opnieuw te verstaan gegeven dat hij niet ongestraft leugens mag verkondigen. Een jury veroordeelde Jones tot schadevergoedingen van in totaal bijna een miljard dollar aan nabestaanden van het bloedbad op de Sandy Hook basisschool en een FBI-agent die bij het onderzoek naar de slachting van twintig kinderen en zes volwassenen was betrokken. Maar heeft Jones nu zijn lesje geleerd?