Kamer wil bellen aan het roer onmogelijk maken

De Kamer maakt zich al langer druk om de gevaarlijke bekoring van de mobiele telefoon voor automobilisten en fietsers. Als zij op hun scherm kijken in plaats van op de weg, gaat het vaak mis.

Als een schipper afgeleid raakt, kan dat ook heel gevaarlijk zijn, waarschuwt GroenLinks-Kamerlid Liesbeth van Tongeren. Ze kreeg steun van bijna de hele Kamer. Die wil dat minister Cora van Nieuwenhuizen (Infrastructuur en Waterstaat) met de binnenvaart, de verzekeraars en de telecombedrijven gaat overleggen over een technische oplossing om afleiding door een gsm onmogelijk te maken. Bellen of appen aan het roer is niet verboden.

Het kabinet onderzoekt al of mobiele telefoons tijdens een autorit gedeeltelijk kunnen worden uitgeschakeld.