Een derde van medisch hulpmateriaal wordt ongebruikt weggegooid Pallets vol drinkvoeding op stoep patiënt: ’Marketing leidt tot verspilling’

Door Arianne Mantel en Bart Mos Kopieer naar clipboard

Frans Breek bij zijn koelkast vol met een pas geleverde nieuwe voorraad voedingsdrankjes. Het is elke keer onduidelijk hoeveel flesjes er bezorgd gaan worden. Ⓒ foto matty van wijnbergen

Van medische voeding om weer op krachten te komen na een operatie, zoals de bekende flesjes Nutridrink in de smaken aardbei, vanille of chocola, wordt ieder jaar voor ruim tachtig miljoen euro bij de mensen thuisbezorgd. Naar schatting een derde van medisch hulpmateriaal wordt ongebruikt weggegooid. In de serie verspilling in de zorg kijkt De Telegraaf dit keer naar de verkwisting van hulpmiddelen.