Lekker nazomeren? Vergeet het maar!

Vliegen naar de Griekse eilanden is nu ook al niet meer mogelijk. Ⓒ ANP/HH

Schiphol - Wie dit najaar lekker had willen nazomeren op een zonnige vakantiebestemming aan de Middellandse Zee, komt bedrogen uit. Steeds meer toeristenoorden gaan op ’oranje’, omdat de coronarisico’s te groot worden, zoals Spanje, Turkije, Zuid-Frankrijk en nu de Griekse eilanden. De reisindustrie zit met de handen in het haar, duizenden Nederlanders moeten eerder terug of hun vakantie wordt geschrapt.