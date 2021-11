Excuus kabinet aan onterecht veroordeelden Puttense moordzaak

In 2002 werden ze alsnog vrijgesproken. „Het is tijd dat wij dat recht doen aan deze twee mannen”, zei Grapperhaus onder toeziend oog van de twee mannen, die op de publieke tribune zaten in de Tweede Kamer. „Later werd de dader opgepakt, als dat komt vast te staan is het een verantwoordelijkheid van de overheid om wat te doen met alle schadelijke gevolgen.”

Dat gebeurde volgens Grapperhaus tot op heden onvoldoende. Er werd wel al een schadevergoeding betaald. „Maar er was nooit een morele genoegdoening, publieke excuses zijn nooit gedaan en dat heeft hen pijn gedaan”, zei de bewindsman die geregeld stiltes liet vallen in zijn betoog.

„Ik ben er even stil over, ik wil er ook echt bij stilstaan”, vertelde de minister. „Ik las voordat ik minister was een akelig stuk, jaren geleden, over hoe ze nog steeds door sommige mensen met de nek worden aangekeken”, zei hij over de gevolgen van de misser.

„We hebben die mannen en hun gezinnen in de kou laten staan, en we hadden excuses moeten maken. Dat doen we namens het hele kabinet nu aan Herman en Wilco.” Het spijt me, zei Grapperhaus. „Dat is ook een rechtsstaat, dat je soms diep buigt.” Ook Royce de Vries zat in de zaal, de zoon van de vermoorde misdaadverslaggever Peter R. de Vries, die jarenlang in de zaak dook om de waarheid boven tafel te krijgen.