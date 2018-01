100 scholieren gewond bij ongeval Zuid-Afrika

Ⓒ Google Maps

JOHANNESBURG - Door een botsing van een schoolbus en een vrachtwagen in Zuid-Afrika zijn ongeveer honderd schoolkinderen gewond geraakt. Er zijn licht gewonden en zwaar gewonden, zei een woordvoerster van de reddingswerkers. De vrachtwagenchauffeur raakte zwaargewond, over de toestand van de buschauffeur was geen informatie.