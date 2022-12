Premium Het beste van De Telegraaf

China lijkt langzaam open te gaan Peking kondigt coronaversoepelingen aan: ’Er is naar ons geluisterd!’

Door Cindy Huijgen Kopieer naar clipboard

Een vrouw zet zich schrap voor de dagelijkse coronatest met een wattenstaaf op een testlocatie in Peking. Ⓒ ANP / Associated Press

Peking - In China lijkt er eindelijk een einde te komen aan de onredelijke coronamaatregelen. Betogers die een week geleden nog woedend de straat op gingen vragen zich af: is dit echt een keerpunt in het Chinese Covidbeleid?