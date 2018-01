Oproep NPO over bezuinigingen: Doe dit niet

„Wij hebben in de komende jaren te maken met een verwachte daling van de Ster-inkomsten van een miljoen of 36. Maar nu kiest het kabinet ervoor om dat bijna te verdubbelen naar ongeveer 60 miljoen”, aldus Rijxman. Ze zei er de komende tijd alles aan te doen om de politiek op andere gedachten te brengen. „Een stevige publieke omroep vraagt om een fatsoenlijke financiering.”

Volgens de voorzitter kan de NPO niet eindeloos blijven presteren met afbraakbudgetten. „Dus ik vraag me af: politiek Den Haag, wat wil je? Want zo gaat het niet langer. Dus zeg het maar, wat moet er als eerste verdwijnen?” Rijxman wil met Den Haag het gesprek aan, zei ze verder. „Wij hier in Hilversum zijn bereid om pijnlijke discussies niet uit de weg te gaan.”

Ondanks de voorgenomen bezuinigingen was Rijxman toch ook positief. Afgelopen jaar was volgens haar een „buitengewoon goed jaar voor de publieke omroep.” NPO Start, de opvolger van Uitzending Gemist, trekt dagelijks ongeveer een miljoen mensen. „Het succes van NPO Start laat zien dat het gewoon kan: een mooie eigen Nederlandse etalage bouwen en daar mensen warm voor maken. Ook in een medialandschap dat steeds meer gedomineerd wordt door voornamelijk Amerikaanse mediareuzen.”