Foutje: man denkt villa te hebben gekocht

Kerville Holness dacht dat hij een villa ter waarde van 177.000 dollar voor een habbekrats op de kop had getikt. Het perceel belande op een online veilingsite nadat de eigenaar in gebreke was gebleven.

Eenmaal, andermaal, verkocht en... te laat. Zijn nieuwe bezit aan Northwest 100th Way in Spring Lake bleek niets meer dan een smal strookje gras tussen twee opritten ter waarde van een schamele 50 dollar.

Het smalle landgoed van een meter breed bij honderd meter lang begint bij stoep en loopt onder een muur die de garages van twee aangrenzende villa’s scheidt, vervolgens strekt de reep gras zich uit naar de achtertuinen van de huizen.

Bedrog

Er is niets wat de Holness kan doen om zijn aankoop terug te draaien. „Het is bedrog. Er was niets omcirkeld om te laten zien dat het slechts een reep gras tussen de villa’s gaat”, foetert Holness tegen de Sun Sentinel.

„Ik zou dwars door garagemuur en het huis moeten gaan om mijn eigendom aan de achterzijde van het huis te kunnen bereiken, maar wat heb ik daar aan?”

Volgens ambtenaren heeft Holness pech en had hij de veilinginformatie maar beter moeten lezen. De provincie waarschuwt gretige vastbeleggers op de veilingsite nu wel om „goed onderzoek te doen” alvorens tot aankoop over te gaan.

„Holness kan een fout in de verkoopprocedure proberen te vinden en naar de rechter stappen”, zegt vastgoedadvocaat Gary Singer. „Maar in feite heeft Holness gekocht wat hij volgens de veilingsite te koop werd aangeboden.”

Het is niet duidelijk waarom de strook nooit in eigendom kwam van de aangrenzende villa’s, maar in handen bleef van de ontwikkelaar. Nu dat bedrijf niet meer bestaat, en de belastingen niet meer werden voldaan, werd het perceeltje geveild.

De meer fortuinlijke Ina DeFeo, die een van de twee villa’s kocht via de veiling reageerde geschokt toen ze hoorde dat Holness het stuk gras bij haar huis had gekocht. „Het slaat nergens op. Ik weet niet hoe je zo’n strook gras kunt kopen.”