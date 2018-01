Man opgepakt wegens doodsbedreigingen CNN-medewerkers om ’fake news’

Ⓒ EPA

Een 19-jarige man uit het Amerikaanse Michigan is opgepakt nadat hij meerdere werknemers van nieuwszender CNN met de dood had bedreigd. Hij belde eerder deze maand 22 keer naar de redactie van CNN en kondigde aan dat hij alle werknemers ging vermoorden. Reden van de bedreigingen was het ’nepnieuws’ dat de zender volgens hem brengt.